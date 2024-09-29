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Чемпионка Чепалова предложила прекратить дело против хоккеистов «Тафгая»

Трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова предложила хоккеистам петербургского СКА, которые столкнулись с игроками команды ФСБ в драке на льду, встать в ворота без защитной экипировки, чтобы отражать буллиты.

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