Путин пообещал Собянину, что посетит ОЭЗ "Технополис Москва" в Зеленограде

На Форуме будущих технологий президент России Владимир Путин пообещал мэру Москвы Сергею Собянину, что совершит визит в Зеленоград, чтобы ознакомиться с развитием производств, которые находятся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва".