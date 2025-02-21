Путин пообещал Собянину, что посетит ОЭЗ "Технополис Москва" в Зеленограде

На Форуме будущих технологий президент России Владимир Путин пообещал мэру Москвы Сергею Собянину, что совершит визит в Зеленоград, чтобы ознакомиться с развитием производств, которые находятся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва".
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