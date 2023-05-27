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Онколог Астраханцев рассказал к каким опасным последствиям приводит травмирование родинки

Онколог Астраханцев рассказал к каким опасным последствиям приводит травмирование родинки

Онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев рассказал, что нужно предпринять при травмировании родинки. Об этом сообщает RT.

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