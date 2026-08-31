Один человек погиб, еще двое пострадали при обрушении на руднике под Хабаровском

В Хабаровском крае в районе имени Полины Осипенко на руднике произошло обрушение горной породы. В результате один человек погиб, двое пострадали, сообщила 31 августа пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
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