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Стали известны результаты голосования за MVP. Йокич получил 91 голос за первое место, Эмбиид – только 1

Стали известны результаты голосования за MVP. Йокич получил 91 голос за первое место, Эмбиид – только 1

Опубликованы результаты голосования за MVP сезона НБА-20/21. Центровой «Денвера» Никола Йокич стал первым MVP в истории клуба, получив 971 балл.

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