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В Москве столкнулись маршрутка и каршеринг, пострадали три человека

В Москве столкнулись маршрутка и каршеринг, пострадали три человека

Три человека пострадали в результате ДТП на востоке Москвы, сообщил источник в ночь на 14 ноября. Инцидент произошел на Свободном проспекте, где столкнулись автомобиль каршеринга и маршрутка, пишет газета "Известия".

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