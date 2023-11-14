В Москве столкнулись маршрутка и каршеринг, пострадали три человека

Три человека пострадали в результате ДТП на востоке Москвы, сообщил источник в ночь на 14 ноября. Инцидент произошел на Свободном проспекте, где столкнулись автомобиль каршеринга и маршрутка, пишет газета "Известия".
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