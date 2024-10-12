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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де ла Фуэнте о грубой игре против Ямаля: «У меня был партнер, который говорил: «А чего вы ждете, поцелуев?» Я бы хотел, чтобы поле для Ламина было как ложе из роз, но таков футбол»

– Что вы думаете о Ламине? – Он проявляет потрясающее отношение к делу. У него есть особый талант. Его бьют по ногам.

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