Погоня со стрельбой: пьяный водитель Skoda задержан под Гатчиной

В Гатчине ранним утром инспекторы ДПС заметили автомобиль Skoda Octavia. Требование остановиться водитель проигнорировал и, нажав на газ, предпринял попытку скрыться.
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