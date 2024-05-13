Транспортные полицейские Кургана задержали южноуральца, находившегося в розыске за посягательство на здоровье человека

3 мая 2024 года в ночное время при отработке оперативной информации сотрудники уголовного розыска Курганского линейного отдела МВД России на транспорте задержали в пассажирском поезде «Новокузнецк – Кисловодск» 21-летнего жителя города Златоуст Челябинской области, который числился в федеральном розыске за причинение вреда здоровью средней тяжести.