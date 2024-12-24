Ефимов: на юге столицы девелоперы строят семь школ и детских садов

В ЮАО Москвы девелоперы возводят семь образовательных объектов общей площадью около 64 тысяч квадратных метров в рамках строительства жилых комплексов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.