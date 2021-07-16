“Позорная рогатка” – Волочкова вывела из себя россиян своими новыми бессмысленными шпагатами

Не успела публика переварить появление Волочковой в ютуб-шоу Джемала Махмудова “Доктор Стиль”, где она в трусах, бюстгальтере и с красной ленточкой на пупке строила из себя леди из высшего общества, как мадам нас опять порадовала.
Популярные статьи
- А как же родина, патриотизм? Сын экс-президента Дмитрия Медведева признался в любви к Америке
- Как сейчас живет и чем занят Виталий Калоев, отомстивший за свою семью диспетчеру, по вине которого в авиакатастрофе погибло 140 человек
- Кто из представителей шоу-бизнеса намылился в политику: знаменитости-кандидаты 2021
Свежие комментарии