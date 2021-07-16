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“Позорная рогатка” – Волочкова вывела из себя россиян своими новыми бессмысленными шпагатами

“Позорная рогатка” – Волочкова вывела из себя россиян своими новыми бессмысленными шпагатами

Не успела публика переварить появление Волочковой в ютуб-шоу Джемала Махмудова “Доктор Стиль”, где она в трусах, бюстгальтере и с красной ленточкой на пупке строила из себя леди из высшего общества, как мадам нас опять порадовала.

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Сергей Гавриков
У Цискаридзе есть мозг, ну а у этой особи мозг напрочь отсутствует!

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