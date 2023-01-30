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Шермурат Калилов: «Хочу попробовать себя в Bellator и UFC»

Непобежденный боец MMA Шермурат Калилов (5-0) рассказал о причинах вынудивших его оставить пояс чемпиона OCTAGON и дальнейших задачах в карьере.

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