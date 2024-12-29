Пропил деньги на теракт

О, а говорят алкоголь вреден!)) Мужик оказался в сто раз умнее шизанутых девушек и зашоренного Интнрнетом молодняка))!

Дмитрий Бакланов

Вот одна из причин, почему все террористы - непьющие мусульмане. Вербуют всех, но ленивые и пьющие русские пропивают аванс и линяют, а мигранты работают.