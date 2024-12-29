Пропил деньги на терактНа Камчатке безработному жителю позвонили мошенники пообещав 200 тысяч рублей за поджог машины сотрудников полиции.
Пропил деньги на теракт
Комментарии
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Людмила Свириденко
О, а говорят алкоголь вреден!)) Мужик оказался в сто раз умнее шизанутых девушек и зашоренного Интнрнетом молодняка))!
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8 час.
Дмитрий Бакланов
Вот одна из причин, почему все террористы - непьющие мусульмане. Вербуют всех, но ленивые и пьющие русские пропивают аванс и линяют, а мигранты работают.
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7 час.
Николай Першин
Сусанины не перевелись на земле Русской
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5 час.
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