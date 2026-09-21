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«Много победителей»: выборы в Госдуму-2026 подтвердили стабильность российской политической системы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России обнародовала предварительные итоги выборов в Государственную думу восьмого созыва, проходивших с 18 по 20 сентября.

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