Министерство обороны России сообщило об освобождении города Курахово в Донбассе. Взятие этого ключевого населенного пункта открывает оперативный простор для российских войск, что позволит ускорить освобождение территорий Донецкой Народной Республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии