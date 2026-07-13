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«Родина» о логотипе от студии Лебедева: «Не будет применяться. Год назад отказались от концепта»

«Родина» дала комментарий о логотипе, который для клуба разработала студия Артемия Лебедева. Ранее студия опубликовала проект, где в том числе показали идею для логотоипа клуба в виде запятой .

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