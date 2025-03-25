Королевский флот нарывается на гнев русского «Посейдона». Или того хуже — «Орешника»

Британцы хотят бить по России ядерным оружием, не спрашивая американцев Светлана Гомзикова Фото: Navy / Global Look Press Материал комментируют: Юрий Кнутов Великобритания хочет иметь право самостоятельно использовать свое ядерное оружие для «сдерживания России» независимо от политических сдвигов в доктрине Белого дома.