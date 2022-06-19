Кюмпер – 2-й вратарь в истории «Колорадо» с шатаутом в финале Кубка Стэнли. Он отразил 16 бросков «Тампы»

Дарси Кюмпер – 2-й вратарь в истории «Колорадо» с шатаутом в финале Кубка Стэнли. Канадский вратарь «Эвеланш» отразил все 16 бросков во втором матче финальной серии против «Тампы» (7:0, 2-0).
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