Китайские СМИ назвали слова Лаврова о Западе неожиданными и отрезвляющими

Недавнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова об исчерпанном доверии к Западу может свидетельствовать о возможном ужесточении позиции Москвы на будущих переговорах по Украине, пишет китайский портал Sohu.
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