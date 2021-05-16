Новые анекдоты

ОбхохочешьсяНовые анекдоты Какая разница между любовницей и женой? - 30 кг. Какая разница между любовником и мужем? - 30 мин.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМихаил СтепанченкоЖенщина смотрит в магазине дорогие ковры. Ей один очень понравился и она нагибается чтобы его пощупать И вдруг ПУУУУУК громко портит воздух. Оглядывается по сторонам, но не замечает никого. Поднимаясь на ноги, видит хозяина магазина. Она не знает что делать и спрашивает мол сколько стоит этот ковер. Хозяин ей в ответ. "Мадам, если вы пернули, когда дотронулись до ковра, то вы обосретесь если я вам скажу цену"Михаил СтепанченкоУ тебя на уме одни сериалы. Я ухожу! - Но мы вместе уже пять сезонов!Юрий Баканов:)
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