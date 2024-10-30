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«Ключевой приоритет»: Матвиенко о помощи соотечественникам за рубежом

«Ключевой приоритет»: Матвиенко о помощи соотечественникам за рубежом

Защита интересов соотечественников является для РФ важным направлением, особенно в текущих внешнеполитических условиях, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко в рамках VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.

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