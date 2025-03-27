В Phantasy Star Online 2: New Genesis грядет третье пришествие витубиров из Nijisanji, а также ан...

В Phantasy Star Online 2: New Genesis грядет третье пришествие витубиров из Nijisanji, а также анонсирована коллаборация с аниме “О моем перерождении в слизь”Sega показала новый кроссоверный контент для Phantasy Star Online 2: New Genesis в рамках прошедшей недавно программы NGS Headline WaveЧитать дальше → источник#Phantasy_Star_Online #Sega.