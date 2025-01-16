Украденные тысячи евро или «это точно не взятка»: как на Украине скандалы вокруг ТЦК становятся нормой Ирина ВальковаУкраина продолжает удивлять мир не только военными событиями, но и скандалами, связанными с коррупцией в системе территориальных центров комплектования (ТЦК).
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