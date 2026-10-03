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Новости Брянска

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В Климово Брянской области начнут ремонт улицы Ковалевского в 2027 году

В Климово Брянской области начнут ремонт улицы Ковалевского в 2027 году

Ремонт улицы Ковалевского в Климово Брянской области обойдется в 15,9 млн рублей, работы планируют завершить к ноябрю 2027 года.

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