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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Коньков про 100 млн рублей Барабанова в «Автомобилисте»: «Иногда лучше переплатить за игроков, вокруг которых можно собирать коллектив. Кудашов понимает, что он полезнее Гусева»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков прокомментировал переход Александра Барабанова в «Автомобилист».

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