Пушков заявил о бессмысленности швейцарской конференции по Украине: «США это уже признали»

МОСКВА, 8 июня, ФедералПресс. Тот факт, что на конференции в Швейцарии по вопросам Украины не будет присутствовать генсек ООН Антониу Гутерреш, уже говорит о том, что мероприятие будет лишь политической формальностью.
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