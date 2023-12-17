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Закон, порядок, государство

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В окружных учебных центрах Восточного военного округа в Забайкалье и Хабаровском крае продолжается обучение военных водителей на категории «С»

В окружных учебных центрах Восточного военного округа в Забайкалье и Хабаровском крае продолжается обучение военных водителей на категории «С»

Целью данных курсов является обучение военнослужащих по призыву навыкам вождения автомобильной техникой, изучение теоретической части, а также совершенствование навыков вождения у военнослужащих тяжелых грузовиков.

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