Без диет и спорта: создан революционный препарат для потери веса АнастасияУченые из Соединенных Штатов Америки провели эксперимент, в рамках которого был протестирован инновационный медикамент, способный увеличивать выносливость и обманывать организм, заставляя его думать, что происходит физическая тренировка.