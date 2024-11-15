Глава Moldovagaz рассказал о ситуации с поставками газа

На фоне возможного прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 г. ситуация непростая, но в вопросах обеспечения газом есть большая уверенность, что Молдова проведет эту зиму без особых треволнений, это касается в первую очередь Правобережья.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии