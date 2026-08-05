Артемий Лебедев прокомментировал продажу спермы Павла Дурова с пометкой о террористическом статусе

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал ситуацию с продажей донорской спермы основателя Telegram Павла Дурова, который был внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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