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По делу о нелегальной миграции в Петербурге и Ленобласти задержали двух майоров полиции

В общей сложности на миграционный учёт нелегально поставили 9 207 человек. По подозрению в организации незаконной миграции на территории Петербурга и Ленинградской области задержали пятерых человек: организатора, двоих сотрудников коммерческих организаций и двоих полицейских.

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