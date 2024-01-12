По делу о нелегальной миграции в Петербурге и Ленобласти задержали двух майоров полиции

В общей сложности на миграционный учёт нелегально поставили 9 207 человек. По подозрению в организации незаконной миграции на территории Петербурга и Ленинградской области задержали пятерых человек: организатора, двоих сотрудников коммерческих организаций и двоих полицейских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии