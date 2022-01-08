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«ЕС устал собирать по миру бедноту»: политолог Маркелов о членстве Украины в НАТО

«ЕС устал собирать по миру бедноту»: политолог Маркелов о членстве Украины в НАТО

Германия очень болезненно воспринимает желание Вашингтона ставить ее в разные «политические позы». Таким мнением поделился в беседе с ФАН политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов.

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