Канада ввела санкции в отношении девяти молдавских граждан, связанных с Шором и Плахотнюком

Правительство Канады объявляет о санкциях против девяти человек из Республики Молдова, связанных с олигархами Владимиром Плахотнюком и Иланом Шором, а также против партий, связанных с бывшим депутатом, беженцем в Израиле.
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