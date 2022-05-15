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Пленный боец ВСУ потерял надежду на обмен после звонка домой

Пленный боец ВСУ потерял надежду на обмен после звонка домой

Попавшему в плен бойцу ВСУ по имени Сергей российские военные разрешили позвонить домой жене. На кадрах, опубликованных военкорами "Русской Весны", видно, как он со слезами на глазах отвечает на вопросы и умоляет посодействовать в плане обмена.

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