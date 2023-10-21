В Свердловской области сотрудники ДПС спасли из пожара инвалида

Полицейские стали свидетелями пожара во время патрулирования.В уральском селе Патруши, что находится в Свердловской области двое инспекторов ДПС Александр Белоносов и Артур Вахитов смогли вызволить из пожара инвалида.
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