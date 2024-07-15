Ледяной скандал: Академия Плющенко потребовала у фигуристки деньги после смены школы

Громкий скандал разгорается в фигурном катании: академия Евгения Плющенко требует почти два миллиона рублей с мамы юной фигуристки Арины Парсеговой, которая перешла к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии