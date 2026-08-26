В Египте введены минимальные тарифы на отели для борьбы с демпингом

В Египте официально объявлена тотальная война демпингу в туристической сфере. Министерство туризма страны вводит жесткие штрафные санкции и обязательные минимальные тарифы на бронирование номеров, чтобы повысить качество обслуживания и ликвидировать практику продаж туров по заниженным ценам.