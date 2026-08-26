Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

371 подписчик

В Египте введены минимальные тарифы на отели для борьбы с демпингом

В Египте введены минимальные тарифы на отели для борьбы с демпингом

В Египте официально объявлена тотальная война демпингу в туристической сфере. Министерство туризма страны вводит жесткие штрафные санкции и обязательные минимальные тарифы на бронирование номеров, чтобы повысить качество обслуживания и ликвидировать практику продаж туров по заниженным ценам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии