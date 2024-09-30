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Российский космонавт Кононенко установил новый мировой рекорд

Российский космонавт Кононенко установил новый мировой рекорд

После возвращения на Землю, спустя рекордное время, проведенное в космосе, российский космонавт Олег Кононенко установил новый мировой рекорд по продолжительности нахождения на борту Международной космической станции.

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