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У Беллингема 2+2 в трех матчах сезона и 11+3 в 16 последних играх за «Реал» и Англию

Джуд Беллингем стал автором первого гола в матче между « Реалом » и «Малагой». Полузащитник мадридцев отличился на 19-й минуте игры 3-го тура Ла Лиги .

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