Джулиан Леннон поделился радостью о рождении сына Шона Леннона

Шон Оно Леннон в 50 лет стал отцом. В Лондоне родился его сын от 39-летней Шарлотты Кемп Мулл. Новость первым озвучил Джулиан Леннон, старший брат Шона, выражая радость о том, что впервые стал дядей, по случаю поездки в Лондон.