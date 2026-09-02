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Царьград

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Джулиан Леннон поделился радостью о рождении сына Шона Леннона

Джулиан Леннон поделился радостью о рождении сына Шона Леннона

Шон Оно Леннон в 50 лет стал отцом. В Лондоне родился его сын от 39-летней Шарлотты Кемп Мулл. Новость первым озвучил Джулиан Леннон, старший брат Шона, выражая радость о том, что впервые стал дядей, по случаю поездки в Лондон.

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