Время триумфа и признания: что ждет нас с 12 по 18 мая согласно карте Таро

Наступающая неделя сулит радостные события и моменты заслуженного триумфа. Это время, когда ваши усилия начинают приносить видимые плоды, а Вселенная словно подсказывает: вы движетесь в правильном направлении.
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