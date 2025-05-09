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Время триумфа и признания: что ждет нас с 12 по 18 мая согласно карте Таро

Время триумфа и признания: что ждет нас с 12 по 18 мая согласно карте Таро

Наступающая неделя сулит радостные события и моменты заслуженного триумфа. Это время, когда ваши усилия начинают приносить видимые плоды, а Вселенная словно подсказывает: вы движетесь в правильном направлении.

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