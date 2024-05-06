Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 363 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аким Воземчук
    Англией можно пожертвовать,для правильного и адекватного мышления остальных .Думаю что мир от этого только выиграет.Лондон получил пр...
  • Владимир
    Сайт знакомств "Госуслуги"? Милонов еще не предлагает денег за это брать?  Так-то хоть можно будет усмотреть организа...Депутат Милонов п...
  • Ed Red
    всеРезкий рывок за р...

Встречающей летчиков с флагом РФ Маше из Макеевки подарили щенка по поручению Путина

Встречающей летчиков с флагом РФ Маше из Макеевки подарили щенка по поручению Путина

История школьницы из Донецкой Народной республики облетела всю страну.Девочке Маше из Макеевки, которая каждый день, в любую погоду, встречает с флагом России штурмовых летчиков, по поручению президента Владимира Путина подарили щенка немецкой овчарки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх