Встречающей летчиков с флагом РФ Маше из Макеевки подарили щенка по поручению Путина

История школьницы из Донецкой Народной республики облетела всю страну.Девочке Маше из Макеевки, которая каждый день, в любую погоду, встречает с флагом России штурмовых летчиков, по поручению президента Владимира Путина подарили щенка немецкой овчарки.
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