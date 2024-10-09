Силуанов: финансовая политика Запада несёт риски для хранения резервов в её валютах

У некоторых стран растет дефицит бюджета, увеличивается госдолг Министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу RT Arabic сообщил, что финансовая неустойчивость стран Запада создаёт риски использования их валют для хранения резервов.
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