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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгения Медведева: «Никогда не представляла себя невестой, женой. Вот надену белое платье, а свадьба будет пышной и обязательно летом – таких мыслей не было»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и танцовщик Ильдар Гайнутдинов рассказали подробности своей помолвки и свадьбы.

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