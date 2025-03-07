Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 Марта

РИА Новости/Сергей Савостьянов Космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов передали женщинам поздравление с 8 Марта прямо из космоса – с борта Международной космической станции.
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