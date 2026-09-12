Как обрести эмоциональную стабильность? Как получать больше удовольствия от жизни?

Рекомендации, основанные на данных многолетних исследований.Что такое эмоциональная стабильность В 1970‑х годах психологи создали модель оценки личности, которую назвали «Большой пятёркой».
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