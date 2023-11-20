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Американское издание: ВСУ перебросили на передовую танки Leopard 1A5 с уязвимой броней

Американское издание: ВСУ перебросили на передовую танки Leopard 1A5 с уязвимой броней

Высокие потери военной техники и личного состава ВСУ во многом обусловлены и используемой на фронте техникой, часто – устаревшей и без дополнительной защиты.

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