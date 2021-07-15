Караулят силовики: во Владивостоке рассказали о массовых облавах

По словам очевидца, силовики ловят покупателей без масок и выписывают административные протоколы. «Граждане, будьте ответственны друг к другу и лучше находитесь в маске, пандемия всё-таки, много людей болеет…», — пишет автор в паблике «Экипажи ДПС».