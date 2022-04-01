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«Tesla и SpaceX уже бы закрылись, если бы существовал налог на миллиардеров», — Илон Маск критикует планы Белого Дома

«Tesla и SpaceX уже бы закрылись, если бы существовал налог на миллиардеров», — Илон Маск критикует планы Белого Дома

Илон Маск назвал три главные угрозы, которые могут привести к гибели человечества  Илон Маск раскритиковал планы Белого дома ввести «налог на миллиардеров» для самых богатых американцев, утверждая, что его компании не дожили бы до этого дня, если бы налог был введен после финансового кризиса 2008 года.

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