Шпилевский может возглавить софийский ЦСКА уже в ближайшие сутки

Бывший наставник футбольного клуба «НН» Алексей Шпилевский может возглавить софийский ЦСКА. По информации МЯЧ RU, руководство болгарской команды уже организовало предварительную встречу со специалистом из Беларуси, в ходе которой ему презентовали инфраструктуру и стратегию развития клуба.
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