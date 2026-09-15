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Царьград

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Шпилевский может возглавить софийский ЦСКА уже в ближайшие сутки

Шпилевский может возглавить софийский ЦСКА уже в ближайшие сутки

Бывший наставник футбольного клуба «НН» Алексей Шпилевский может возглавить софийский ЦСКА. По информации МЯЧ RU, руководство болгарской команды уже организовало предварительную встречу со специалистом из Беларуси, в ходе которой ему презентовали инфраструктуру и стратегию развития клуба.

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